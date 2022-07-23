شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض طلب سموحة لتجديد إعارة مروان حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو الزمالك بعودة مهاجم الفريق مروان حمدي المعار لسموحة بنهاية الموسم الجارى بعد طلب إدارة ناديه بتجديد الإعارة لمدة موسم عقب تألقه اللافت للنظر مع الموج الأزرق وإحرازه لـ12 هدفا اعتلى بها صدارة هدافي الدوري مع أحمد سيد زيزو مهاجم الزمالك .

وطلب مسئولو سموحة من نظرائهم بنادي الزمالك تجديد إعارة مروان حمدي مهاجم الفريق المعار للنادي السكندري لمدة موسم جديد بعد تأقلمه مع الموج الأزرق

مسئولو الزمالك أبلغوا اللاعب بعودته لصفوف الفريق مباشرة فور انتهاء الموسم الحالي ونهاية تعاقده مع سموحه ، إلا أن اللاعب يخشى من مصيره السابق في الموسم قبل الماضى عندما فشل في التأقلم مع أبناء ميت عقب ولم يحرز إلا أهداف قليلة وهو ما جعله يرحل لسموحه لمدة سنة على سبيل الإعارة .

كان مروان حمدى طلب من إدارة سموحه تجديد إعارته من إدارة ناديه نظرا لحالة التألق التي يعيشها مع النادى في الوقت الحالي وإنضمامه للمنتخب الوطنى أكثر من مرة .