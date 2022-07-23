شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوعان يفصلان أحمد أمين قفة عن العودة لتدعيم إيسترن كومبانى وكورونا تبعد دعدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد أمين قفة مهاجم إيسترن كومبانى، من العودة لتدريبات الفريق بعد إصابته بمزق كامل في منشأ عضلة الضامة التي أبعدته لأكثر من شهر عن مباريات فريقه في الدورى.

ويعانى أحمد أمين قفة من مزق فى الضامة، تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق في بطولة الدورى، والذى بدأ عملية التأهيل من هذه الإصابة بعد شفائه من المزق، وسيحتاج 15 يوما على الأقل ليكون جاهزا لتدعيم صفوف إيسترن كومبانى الذى في أشد الحاجة لخدماته للخروج من منطقة الخطر في الجدول.

كما يغيب أحمد دعدور حارس مرمى الفريق عن التدريبات بعد إصابته بفيروس كورونا، وينتظر اللاعب عمل مسحة جديدة للتأكد من سلامته من الفيروس للعودة مجددا لعرين الفريق، في الوقت الذى اقترب الحسينى طه مدافع الفريق من العودة لصفوف الفريق بعد 10 أيام بعد فك الجبس لإصابته في مزق في أنكل القدم.

ويستعد إيسترن كومبانى لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى، على استاد برج العرب بالإسكندرية.