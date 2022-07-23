منتخب اليمن يواجه الأردن بأولى مبارياته في بطولة كأس العرب للشباب

المنامة - ياسر ابراهيم - يستعد منتخبنا الوطني في أولى مبارياته لمواجهة الأردن اليوم السبت، على ستاد مدينة الأمير سلطان، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس العرب للشباب.

ويأمل منتخبنا الوطني في مباراته الأولى بالبطولة بتحقيق الفوز وتعزيز حظوظه في التأهل، حيث رصد مديره الفني محمد النفيعي قدرات منافسه الأردني خلال لقاء الإمارات الذي انتهى بالتعادل بين الفريقين.

ويبحث منتخب الأردن عن التعويض بعدما فرط في المواجهة الماضية ويدرك أن الفوز بأكبر عدد من الأهداف يعني صدارته للمجموعة، خاصة أن الإمارات ستلتقي اليمن الثلاثاء المقبل.

وبحسب نظام البطولة، تم توزيع المنتخبات على 6 مجموعات، بحيث يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل بطل كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني إلى الدور ربع النهائي.