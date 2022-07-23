شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يغلق صفحة سيراميكا استعداداً لإيسترن كومباني فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، صفحة مباراة سيراميكا في الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك استعداداً لمواجهة إيسترن كومباني في الجولة 27، يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتطلع الجهاز الفني للفريق البورسعيدي إلى إنهاء الموسم الجاري في أفضل مركز بالمسابقة المحلية.

من ناحية أخرى، أكد عاطف مبروك نائب رئيس اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري والمشرف العام على الفريق الأول للكرة بالنادي أن مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية قد أرسل مؤخرًا خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالبه من خلاله بمشاركة الفريق الأول للكرة بالنادي في النسخة العشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية " الموسم الكروي 2023/2022 " .

واستند النادي المصري في طلبه إلى عدم تحديد بطل النسخة الحالية من بطولة كأس مصر "الموسم الكروي 2022/2021"، وهو الأمر الذي يحتم على الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة اختيار نفس الفرق المشاركة في النسخة الأخيرة من بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية.

وحددت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، فترة تلقي طلبات الترشح من السبت الماضي وحتى غدا الجمعة الموافق 22 يوليو 2022، على أن تعقد الجمعية العمومية والانتخابات 29 أغسطس المقبل.