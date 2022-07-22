مذبحة للاعبي الأهلي بعد خسارتهم من الزمالك .. أنياب الخطيب تظهر بقوة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادى عن بعض القرارات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد هزيمة أمس أمام الزمالك في كأس مصر.

وقال مهيب عبد الهادى عبر صفحته الرسمية على تويتر: " ‏الأهلي يقرر تجميد مستحقات اللاعبين لنهاية الموسم وعقوبات مالية ضخمة على الجميع تصل إلي ١٠٠ ألف جنيه على كل لاعب فضلا عن الـ ٣٠ الف بعد ماتش سموحة.. وجميعها عقوبات لاقت غضب لدى اللاعبين لأنها أكبر من. اللائحة".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي لحسم لقب كأس مصر النسخة الماضية.

تقدم نادي الزمالك أولاً عن طريق أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثاني، ثم أحرز حسام حسن لاعب الأهلي هدف الفريق الأحمر في الشوط الثاني.

القرارات الهامة والنارية

ونقلا عن موقع الأهلي اتخذ النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي العديد من القرارات الهامة والنارية من أجل تصحيح مسيرة الفريق خلال الفترة المقبلة، عقب الأداء الباهت الذي عانى منه الفريق خلال المباريات الماضية.

وقرر النادي الأهلي إجراء ثورة تصحيح في كافة الجنبات الخاصة بالفريق الكروي الأول، أبرزها تجميد مستحقات اللاعبين حتى نهاية الموسم وتوقيع عقوبات مالية ضخمة على اللاعبين جميعاً.

وجاء القرار الثاني من قبل النادي الأهلي إقرار ميزانية ضخمة من أجل التعاقد مع لاعبين أجانب وآخرين محليين يضيفون إلى الفريق الأحمر في البطولات التي سوف يشارك فيها بالموسم المقبل.

يأتي القرار الثالث الخاص بأن يتم تدعيم الفريق بكل المراكز التي يحتاجها بعد انتهاء الموسم الجديد ومع بداية موسم الانتقالات الصيفية الجاري الذي يعكف الجميع على أن يكون من أبرز المواسم للفريق بعد الأداء الغريب وغير المعهود من قبل الجماهير.