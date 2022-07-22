الخطيب يوجه رسالة شديدة اللهجة للاعبي الأهلي .. وتركي آل الشيخ : «عاوز أشوف آخرة كل حاجة»

الشارقة - اميمة ياسر - وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رسالة شديدة اللهجة للاعبي الفريق الأول للكرة، ‏بعد الهزيمة من الزمالك 2-1 وخسارة بطولة كأس مصر في المباراة التي أقيمت على استاد ‏القاهرة وسط حضور جماهير محدود من الناديين، واشتملت الرسالة على تهديد ووعيد ‏للمتخاذلين وتلويح بفتح باب الرحيل لأي لاعب لا يقدر قميص النادي أو يتقاعس عن بذل ‏أقصى ما لديه من جهد لإسعاد جماهير الأهلي. ‏

الخطيب أكد للاعبين في رسالته أن النادي وفر لهم كافة ‏السبل للوصول إلى منصات التتويج بالبطولات، وأن الأهلي حريص أشد الحرص على توفير ‏المناخ الذي يجعل الفريق قادرًا على حصد البطولات ولم يتوانى عن تلبية رغباتهم واحتياجاتهم ‏والوفاء بكافة الإلتزامات الخاصة بهم.‏

كما أكد الخطيب خلال رسالته للاعبين أن جمهور الأهلي له كافة الحق أن يحزن ويغضب ‏ويثور وأن الجمهور يضع مصلحة النادي أولا ولم يقصر يومًا في دعم الفريق ولاعبيه ‏وجهازه الفني وكانوا دائما عند حسن الظن بهم وأن هذا الوفاء يجب أن يقابله الفريق ‏بالتضحية والعرق والكفاح داخل الملعب من أجل الفوز بالبطولات ورسم الإبتسامة على ‏وجوههم.‏

منشور غامض من تركي أل الشيخ

وربط البعض بين منشور كتبه تركي آل الشيخ وهزيمة الأهلي من الزمالك .

حيث تسبب تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك فريق ألميريا الإسباني في حالة من الجدل الشديد داخل القلعة الحمراء في الوقت الحالي وذلك بعد ساعات قليلة من هزيمة الفريق الأحمر أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك في نهائي كأس مصر.

وكتب تركي أل الشيخ عبر صفحته على الفيس بوك “أنا طيب واللي يقدم الطيب معاي ياخد عنيا”.

وأضاف “اللي بيتذاكى اسيبه يجرب كل اللاعيبه وكل محاولات ابعاد المسافات.. لكن لما يخلص ويكتشف انه ما استفدش حاجة لازم ادفعه فاتورة بعد المسافة اللي حصل”.

واختتم تركي أل الشيخ تصريحاته قائلا “عاوز اشوف اخرة كل حاجة”.