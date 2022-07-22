شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يلدغ غزل المحلة في الوقت القاتل ويستعيد نغمة الانتصارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق المقاولون العرب فوزا قاتلا على حساب غزل المحلة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 26 من عُمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

جاء الهدف في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة عن طريق فاروقا نور الدين لاعب ذئاب الجبل برأسية قاتلة.

وشهدت المباراة طرد محمد بازوكا لاعب غزل المحلة في اخر دقائق المواجهة وهو الطرد الثاني لبازوكا هذا الموسم، والخامس للاعبي زعيم الفلاحين.

بهذه النتيجة يحتل غزل المحلة تحت القيادة الفنية لمدربه الشاب مصطفى عبده، المركز الرابع عشر على جدول الترتيب، برصيد 26 نقطة، بعدما خاض زعيم الفلاحين 26 مباراة حقق خلالهم 5 انتصارات فقط مقابل 10 هزائم و11 تعادل وسجل لاعبوه 21 هدفا وسكن مرماهم 31 هدفا.

في المقابل يحتل المقاولون العرب بقيادة مدربه محمد عودة، المركز السادس عشر المؤدي للهبوط، برصيد 23 نقطة فقط جمعها من خوض 25 مباراة حيث سجل 4 انتصارات مقابل 10 هزائم و11 تعادل، وسجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا آخرين.

المقاولون العرب لعب المباراة بتشكيل كالتالي: "حسن شاهين في حراسة المرمى، ورباعي خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمود عزت، باسم علي، وخط الوسط: محمود عبد العزيز، محمد مجلي، عبد الله ياسين، لويس إدوارد، وفي الهجوم: أمادو نياص وعمر بسام".

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي: "عمرو شعبان في حراسة المرمى، هاني عادل، هشام بلحة، أحمد الشيخ، خالد سامي، محمد بازوكا، مصطفى العش، معاذ الحناوي، عبده يحيى، أحمد الندري وعبد الرحمن أجويرو".