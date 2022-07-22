شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيسونى وببرسى تاو يشاركان فى جزء من مران الأهلى الجماعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك الموزمبيقي لويس ميكيسوني والجنوب أفريقي بيرسي تاو ثنائي الاهلي في جزء من التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم، الجمعة، بعد شفائهما من الإصابة، وفقًا للبرنامج التأهيلي الخاص بهما.
واستانف الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، بعد إغلاق صفحة مباراة كأس مصر، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الجونة المقرر لها بعد غدٍ الأحد ضمن فعاليات الأسبوع الـ26 لمسابقة الدوري.
ويختتم الأهلي تدريباته مساء غد السبت، ويدخل بعدها معسكرًا مغلقًا بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الجونة.
وخسر الاهلي بهدف لهدفين امام الزمالك في نهائي كأس مصر أمس باستاد القاهرة.