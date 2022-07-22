شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيسونى وببرسى تاو يشاركان فى جزء من مران الأهلى الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الموزمبيقي لويس ميكيسوني والجنوب أفريقي بيرسي تاو ثنائي الاهلي في جزء من التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم، الجمعة، بعد شفائهما من الإصابة، وفقًا للبرنامج التأهيلي الخاص بهما.

واستانف الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، بعد إغلاق صفحة مباراة كأس مصر، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الجونة المقرر لها بعد غدٍ الأحد ضمن فعاليات الأسبوع الـ26 لمسابقة الدوري.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء غد السبت، ويدخل بعدها معسكرًا مغلقًا بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الجونة.

وخسر الاهلي بهدف لهدفين امام الزمالك في نهائي كأس مصر أمس باستاد القاهرة.