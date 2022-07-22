شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم سيراميكا 4 / 1 في الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق المصرى البورسعيدى على نظيره سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل للمصرى أوستن أموتو في الدقيقة 6 قبل أن يتعادل شادى حسين لسيراميكا في الدقيقة 42 ثم أعاد إسلام أبو سليمة التقدم للفريق البورسعيدى في الدقيقة 43، وسجل أموتو ثالث أهداف الفريق البورسعيدى في الدقيقة 53 واختتم جريندو أهداف المصرى في الدقيقة 73.

بهذه النتيجة ارتقى المصرى إلى المركز العاشر على جدول الترتيب، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض الفريق 26 مباراة حقق فيهم 7 انتصار ات فقط مقابل 9 هزائم و10 تعادلات وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 32 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 26 مباراة حقق 7 انتصارات وخسر 8 لقاءات مقابل 11 تعادل، وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر،خط الدفاع: مصعب البطاط- محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن، خط الوسط: شريف دابو - محمود نبيل- كوامي - محمد إبراهيم - مصطفي ميسى،خط الهجوم : شادي حسين.

بينما دخل المصري المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: عصام ثروت،خط الدفاع: كريم العراقي،إسلام أبوسليمة، عمرو موسى، أحمد علاء،خط الوسط: فريد شوقي، إيزي إيميكا،وأمامهما: جريندو، إلياس الجلاصي، عموري،خط الهجوم: أوستن أموتو.