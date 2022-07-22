الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا للجونة وتدريبات استشفائية للأساسيين أمام الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا للجونة وتدريبات استشفائية للأساسيين أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، بعد إغلاق صفحة مباراة كأس مصر، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الجونة المقرر لها بعد غدٍ الأحد ضمن فعاليات الأسبوع الـ26 لمسابقة الدوري.
وأدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة نهائي كأس مصر أمس تدريبات استشفائية داخل الجيم، فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم العادية.
ويختتم الأهلي تدريباته مساء غد السبت، ويدخل بعدها معسكرًا مغلقًا بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الجونة.
وخسر الاهلي بهدف لهدفين امام الزمالك في نهائي كأس مصر أمس باستاد القاهرة.