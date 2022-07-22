شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا للجونة وتدريبات استشفائية للأساسيين أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، بعد إغلاق صفحة مباراة كأس مصر، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الجونة المقرر لها بعد غدٍ الأحد ضمن فعاليات الأسبوع الـ26 لمسابقة الدوري.

وأدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة نهائي كأس مصر أمس تدريبات استشفائية داخل الجيم، فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم العادية.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء غد السبت، ويدخل بعدها معسكرًا مغلقًا بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الجونة.

وخسر الاهلي بهدف لهدفين امام الزمالك في نهائي كأس مصر أمس باستاد القاهرة.