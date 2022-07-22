شكرا لقرائتكم خبر عن تألق شيكابالا وعبد الشافى وشباب الزمالك فى تقسيمة قوية قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من البدلاء والمستبعدين من مباراة الأهلي بالأمس فقرة فنية وخططية قوية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وأجرى اللاعبون بعض الجمل التكتيكية والفنية الخاصة، استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة بمسابقة الدوري الممتاز.

عقب ذلك خاضت المجموعة نفسها تقسيمة فنية قوية تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام، وأحمد عبدالمقصود المدرب المساعد ، شهدت تنفيذ كل الأمور الخططيه التي تم التدريب عليها، وشهدت التقسيمة تألق قوي من محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي وحازم إمام، بجانب مجموعة اللاعبين الشباب الذين تواجدوا .

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة بعد غدًا الأحد المقرر إقامتها في استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.