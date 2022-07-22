شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان جاهز لحراسة عرين سموحة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الطبى لفريق سموحة جاهزية الحارس الهانى سليمان للعودة لحراسة مرمى سموحة فى مباراته أمام الزمالك والمقرر لها استاد القاهرة التاسعة مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الأسبوع 26 من الدورى الممتاز .

وغاب الهانى سليمان عن الفريق فى مباراتى الإسماعيلى والبنك الأهلى الأخيرة بسبب الإصابة بمزق فى السمانة .

وانتظم الهانى فى تدرببات الفريق أمس موكدا جاهزيته للمباراة المرتقبة أمام الزمالك .

ويدخل سموحة معسكرا مغلقا غدا السبت في أحد الفنادق بالقاهرة بقائمة تضم 20 لاعبا وتشهد المباراة عودة عبد الكبير الوادى و خالد عبد الفتاح بعد انتهاء الايقاف

ومن المتوقع أن يعلن عبد الحميد بسيونى المدير الفني لسموحة عن قائمة المباراة غدا التى ستسافر إلى القاهرة للمبيت هناك استعدادا للقاء الزمالك .