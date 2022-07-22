شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى إنبى يجتمع بمدربى قطاع الناشئين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى ، اجتماعاً ظهر اليوم الجمعة بجهاز قطاع الناشئين لكرة القدم ، وذلك بملاعب نادى إنبى الكيلو 17 .

وحضر الاجتماع محمد إسماعيل رئيس قطاع الناشئين ونائبه عماد جابر،والمدير الإدارى للقطاع وليد رمضان،بالإضافة لكافة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وتحدث رئيس النادى موجها الشكر فى بداية كلمته لجميع أفراد الجهاز السابق لقطاع الناشئين لكرة القدم، موضحا أن جميع من عمل سابقاً بالقطاع قد بذل جهدا مشكورا وهم جميعا أبناء النادى.

وأوضح الشريعى،أن مجلس إدارة النادى يقف بكل قوة خلف قطاع الناشئين لكرة القدم برئاسة محمد إسماعيل،وأنه على ثقة تامه بأستطاعة هذا القطاع الحيوى وقدراته على إحداث طفرة كبيرة ونتائج تليق بكيان نادى إنبى وتاريخه الكبير.

واكد الشريعي مجدداً أن الأجهزة الفنية والإدارية والطبيه بالقطاع هذا الموسم ستكون في حالة تقييم دائم وفقا لما قدمه محمد اسماعيل لمجلس الادارة من خطة واهداف يسعى القطاع لتحقيقها على المستوى الفني والإدارى مشددا على الترابط الوثيق بينهما .

وأنهى رئيس النادى حديثة مُشيداً بالقدرات الفنية والخبرات الكبيرة للكابتن محمد إسماعيل ، مشدداً بان جهاز قطاع الناشئين لكرة القدم سوف يلقى كل الدعم والمساندة خلال المرحلة القادمة لتحقيق أفضل النتائج.