شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يتابع تأهيل طاهر محمد طاهر للتعافي من إصابة الخلفية فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي برنامج تأهيل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الذي تعرض للإصابة مؤخراً في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي وفيوتشر الماضية بالدوري وبعد الأشعة والفحوصات تبيّن إصابته في العضلة الخلفية.

ويخضع اللاعب حالياً لبرنامج تأهيلي في الأهلي تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق ، ويطمأن سواريز من أبوعبلة على إستجابة اللاعب للبرنامج التأهيلي .

ويغيب طاهر محمد طاهر عن الأهلي لمدة شهر بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بمزق في العضلة الخلفية وحاجته لأداء برنامج تأهيلي.

ويبدأ الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، الاستعداد لمواجهة الجونة في بطولة الدوري بعد الخسارة بهدفين لهدف من الزمالك أمس في نهائي كأس مصر.

ويتدرب الأهلي في الخامسة من مساء اليوم بإستاد التتش تحت قيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز في بداية الأستعداد للجونة في المباراة التي ستجمعهما في السادسة والنصف من مساء بعد غد ، الأحد، بإستاد الأهلي والسلام.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.