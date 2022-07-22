شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يخصص تدريب استشفائى للأساسيين أمام الأهلى استعدادًا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، فقرة تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة، لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة أمس أمام الأهلي في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وخاضت هذه المجموعة تدريبات تأهيلة خفيفة باستخدام بعض الأدوات الرياضية التي تم استقدامها من صالة الجيمانيزيوم ، تحت قيادة أندريه فيليب سوزا، وبعدها خاضت المجموع تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم.

ويأتي ذلك لعلاج الإرهاق وتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب في ظل استعدادا الفريق لخوض مواجهة سموحة في الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز المقرر لها باستاد القاهرة الدولي.