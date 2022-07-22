شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يتعادل مع المقاولون العرب سلبيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين غزل المحلة والمقاولون العرب في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الجمعة، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 26 من عُمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

المقاولون العرب يلعب المباراة بتشكيل كالتالي: "حسن شاهين في حراسة المرمى، ورباعي خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمود عزت، باسم علي، وخط الوسط: محمود عبد العزيز، محمد مجلي، عبد الله ياسين، لويس إدوارد، وفي الهجوم: أمادو نياص وعمر بسام".

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي: "عمرو شعبان في حراسة المرمى، هاني عادل، هشام بلحة، أحمد الشيخ، خالد سامي، محمد بازوكا، مصطفى العش، معاذ الحناوي، عبده يحيى، أحمد الندري وعبد الرحمن أجويرو".

يقع غزل المحلة تحت القيادة الفنية لمدربه الشاب مصطفى عبده، في المركز الرابع عشر على جدول الترتيب، برصيد 26 نقطة، بعدما خاض زعيم الفلاحين 25 مباراة حقق خلالهم 5 انتصارات فقط مقابل 9 هزائم و11 مباراة، انتهت بالتعادل وسجل لاعبوه 21 هدفا وسكن مرماهم 30 هدفا.

في المقابل يحتل المقاولون العرب بقيادة مدربه محمد عودة، المركز السادس عشر المؤدي للهبوط، برصيد 20 نقطة فقط جمعها من خوض 24 مباراة حيث سجل 3 انتصارات مقابل 10 هزائم و11 تعادل، وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا آخرين.