شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يحصد ذهبية الفرق فى البطولة الأفريقية للناشئين بكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج المنتخب الوطني للجودو بذهبية الفرق خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية للناشئين المقامة حاليا في العاصمة الكينية نيروبي.

وفاز منتخب مصر على الكاميرون في ربع النهائي، ثم الفوز على جنوب افريقيا في نصف النهائي، قبل الفوز على منتخب أنجولا في النهائي بنتيجة (4-1).

وكان المنتخب قد حصد كأس البطولة في منافسات الفردي، بعد حصد 13 ميدالية متنوعة بواقع 10 ذهبيات وفضية وبرونزيتين.

وجاءت الميداليات الذهبية كالتالي:

ياسين صبرة – وزن 50 كجم

محمد سعيد – وزن 55 كجم

عمار أبو هاشم – وزن 66 كجم

أحمد رسلان – وزن 81 كجم

حازم حسام – وزن 90 كجم

زينب أحمد – وزن 48 كجم

ندى فايز – وزن 52 كجم

سجدة موسى – وزن 63 كجم

فريدة مجدي – وزن 70 كجم

صفا سليمان – وزن +70 كجم

وجاءت الميدالية الفضية من خلال اللاعب مروان سالم في منافسات وزن 50 كجم، في حين توج فارس إبراهيم ببرونزية وزن 60 كجم، وحصد مصطفى زياد برونزية وزن 73 كجم.

ويترأس بعثة منتخب الناشئين الدكتور أحمد صبرة عضو مجلس الإدارة.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب الأسطورة الأولمبية محمد رشوان ويعاونه كل من، السيد أبو ميدان وحاتم عبد الآخر ومحمد علي ومحمد محيي.

وتضم قائمة منتخب الناشئين كل من:

مروان سالم – ياسين صبرة – محمد سعيد – فارس إبراهيم – عمار أبوهاشم – عبد الرحمن إيهاب – مصطفى زياد - يوسف عمرو - احمد رسلان - حازم حسام – فاطمة جابر – زينب أحمد – ندى فايز – سجدة موسى – فريدة مجدي – صفا سليمان.