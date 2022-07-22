شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على سيراميكا 2 / 1 فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى المصرى البورسعيدى الشوط الأول متقدما على سيراميكا 2 / 1 في المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل للمصرى أوستن أموتو في الدقيقة 6 قبل أن يتعادل شادى حسين لسيراميكا في الدقيقة 42 ثم أعاد إسلام أبو سليمة التقدم للفريق البورسعيدى في الدقيقة 43.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر .

خط الدفاع: مصعب البطاط- محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: شريف دابو - محمود نبيل- كوامي - محمد إبراهيم - مصطفي ميسى.

خط الهجوم : شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود شكري - خالد صبحي - صالح جمعة - وينفول كوبينا - عبد الرحمن بودي - حسام محمد - مروان عثمان - باسم مرسي - حمزة مجدي.

بينما دخل المصري المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي،إسلام أبوسليمة، عمرو موسى، أحمد علاء.

خط الوسط: فريد شوقي، إيزي إيميكا.

وأمامهما: جريندو، إلياس الجلاصي، عموري.

خط الهجوم: أوستن أموتو.

ويحتل فريق سيراميكا تحت قيادة مدربه أحمد سامي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 25 مباراة حقق 7 انتصارات ومثلهما هزائم مقابل 11 تعادل، وسجل لاعبوه 30 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا، وجمع الفريق 32 نقطة حتى الآن.

بينما يحتل المصري تحت القيادة الفنية للعميد حسام حسن المركز الثاني عشر على جدول الترتيب، برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق 25 مباراة حقق فيهم 6 انتصار ات فقط مقابل 9 هزائم و10 تعادلات وسجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا.