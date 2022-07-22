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شفاء سيف فاروق جعفر ومشاركته فى تدريب الزمالك الجماعى استعدادًا لسموحة

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القاهرة - سامية سيد - شارك سيف فاروق جعفر لاعب وسط  الزمالك، في التقسيمة الفنية خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة  بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة سموحة في مسابقة  الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

 

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بإزالة الجبيرة التحفزية للاعب بعد الاطمئنان عليه. 

 

وخاض سيف جعفر التقسيمة مرتديا  لاصقا على موضع الإصابة التي يعاني منها باليد اليمني بعدما تعرض  من قبل لإصابة بكسر في "المشطيه الرابعة" ، كإجراء يساعده على المشاركة بشكل طبيعي. 

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الممتاز المقرر لها باستاد القاهرة الدولي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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