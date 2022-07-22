شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء سيف فاروق جعفر ومشاركته فى تدريب الزمالك الجماعى استعدادًا لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك سيف فاروق جعفر لاعب وسط الزمالك، في التقسيمة الفنية خلال التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة سموحة في مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بإزالة الجبيرة التحفزية للاعب بعد الاطمئنان عليه.

وخاض سيف جعفر التقسيمة مرتديا لاصقا على موضع الإصابة التي يعاني منها باليد اليمني بعدما تعرض من قبل لإصابة بكسر في "المشطيه الرابعة" ، كإجراء يساعده على المشاركة بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز المقرر لها باستاد القاهرة الدولي.