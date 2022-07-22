تعرف على قرعة بطولة إفريقيا للشباب و الناشئين

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القاهرة - سامية سيد -

أسفرت قرعة المنتخبات بطولتي إفريقيا لكرة اليد (الشباب و الناشئين) برواندا المقرر لها أغسطس المقبل عن وقوع منتخب الناشئين فى المجموعة الثانية و منتخب الشباب فى المجموعة الثانية أيضا

تقام بطوله أفريقيا للشباب من 20 الي 29 أغسطس

المجموعة الأولي

رواندا و المغرب و انجولا و تونس و افريقيا الوسطي

المجموعة الثانية



قرعه بطولة أفريقيا للناشئين من 30 أغسطس إلي 7 سبتمبر مصر و الجزائر و ليبيا و الكونغوقرعه بطولة أفريقيا للناشئين من 30 أغسطس إلي 7 سبتمبر

المجموعة الأولي

المغرب و ليبيا و الكونغو و اوغندا

المجموعة الثانية

مصر و بوروندي و الجزائر و مدغشقر و روندا