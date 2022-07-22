شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة بطولة إفريقيا للشباب و الناشئين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أسفرت قرعة المنتخبات بطولتي إفريقيا لكرة اليد (الشباب و الناشئين) برواندا المقرر لها أغسطس المقبل عن وقوع منتخب الناشئين فى المجموعة الثانية و منتخب الشباب فى المجموعة الثانية أيضا
تقام بطوله أفريقيا للشباب من 20 الي 29 أغسطس
المجموعة الأولي
رواندا و المغرب و انجولا و تونس و افريقيا الوسطي
المجموعة الثانية
مصر و الجزائر و ليبيا و الكونغو
قرعه بطولة أفريقيا للناشئين من 30 أغسطس إلي 7 سبتمبر
قرعه بطولة أفريقيا للناشئين من 30 أغسطس إلي 7 سبتمبر
المجموعة الأولي
المغرب و ليبيا و الكونغو و اوغندا
المجموعة الثانية
مصر و بوروندي و الجزائر و مدغشقر و روندا