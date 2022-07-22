اخبار الرياضه

تعرف على قرعة بطولة إفريقيا للشباب و الناشئين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة بطولة إفريقيا للشباب و الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أسفرت قرعة المنتخبات بطولتي إفريقيا لكرة اليد  (الشباب و الناشئين) برواندا  المقرر لها أغسطس المقبل عن وقوع منتخب الناشئين فى المجموعة الثانية و منتخب الشباب فى المجموعة الثانية أيضا 

تقام بطوله أفريقيا للشباب من 20 الي 29 أغسطس

 

المجموعة الأولي 

 

رواندا و المغرب و انجولا و تونس و افريقيا الوسطي 

المجموعة الثانية

 

مصر و الجزائر و ليبيا و الكونغو
 قرعه  بطولة  أفريقيا للناشئين من 30 أغسطس إلي 7 سبتمبر 

 

المجموعة الأولي

 

 

المغرب و ليبيا و الكونغو و اوغندا 

 

المجموعة الثانية 

 

 

مصر و بوروندي  و الجزائر و مدغشقر و روندا

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا