شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس أول جلسة لفيريرا مع لاعبى الزمالك بعد التتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل بداية مران اليوم الجمعة المقرر إقامته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز.

وقدم المدير الفني البرتغالي التهنئة للاعبين وجهازه المعاون بعد الفوز بكأس مصر أمس على حساب الأهلي.

وأكد “فيريرا” للاعبين أنهم كانوا على قدر المسؤولية والثقة وقدموا مباراة فنية على مستوى عال واستطاعوا التتويج باللقب عن جدارة واستحقاق.

وخلال حديثة مع اللاعبين قال المدير الفني إن صفحة بطولة كأس مصر أغلقت تماما ويجب التركيز في مباراة سموحة المقبلة بمسابقة الدوري من أجل الحفاظ على صدارة جدول المسابقة والوصول للهدف المراد دائما وهو حصد البطولة.

و حرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق على تهنئة اللاعبين، وقدم لهم التحية على المجهود المبذول خلال الفترة الماضية ونتج عنه أول خطوة أمس وهي الفوز بكأس مصر للموسم الماضي.

وأضاف خلال الجلسة أن اللاعبين أمامهم لقاءات قوية في الدوري بداية من مباراة الأحد أمام سموحة، مشيرا إلى أن صفحة كأس مصر أغلقت بعد الفرحة المستحقة بالتتويج مساء الأمس.