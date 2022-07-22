شكرا لقرائتكم خبر عن جريندو يهدر ركلة جزاء للمصرى أمام سيراميكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر جريندو لاعب المصرى البورسعيدى ركلة جزاء لفريقه أمام سيراميكا في الدقيقة 22 من عمر المباراة التى تجمع بينهما حاليا على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر .

خط الدفاع: مصعب البطاط- محمود البدري - سيف تقا - أحمد محسن.

خط الوسط: شريف دابو - محمود نبيل- كوامي - محمد إبراهيم - مصطفي ميسى.

خط الهجوم : شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود شكري - خالد صبحي - صالح جمعة - وينفول كوبينا - عبد الرحمن بودي - حسام محمد - مروان عثمان - باسم مرسي - حمزة مجدي.

بينما دخل المصري المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي،إسلام أبوسليمة، عمرو موسى، أحمد علاء.

خط الوسط: فريد شوقي، إيزي إيميكا.

وأمامهما: جريندو، إلياس الجلاصي، عموري.

خط الهجوم: أوستن أموتو.

ويحتل فريق سيراميكا تحت قيادة مدربه أحمد سامي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 25 مباراة حقق 7 انتصارات ومثلهما هزائم مقابل 11 تعادل، وسجل لاعبوه 30 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا، وجمع الفريق 32 نقطة حتى الآن.

بينما يحتل المصري تحت القيادة الفنية للعميد حسام حسن المركز الثاني عشر على جدول الترتيب، برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق 25 مباراة حقق فيهم 6 انتصار ات فقط مقابل 9 هزائم و10 تعادلات وسجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا.