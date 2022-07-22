شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر لـ"عواد" فى جلسة مطولة: "البطل لا يكتفى بتحقيق هدف واحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع محمد عواد حارس الأبيض خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز.

وقدم أيمن طاهر التهنئة لمحمد عواد على الفوز بكأس مصر للموسم الماضي أمس على حساب الأهلي، وقدم له التحية على المجهود المبذول خلال الفترة الأخيرة.

ووجه أيمن طاهر رسالة قوية وتحفيزية لمحمد عواد جاء نصها كالتالي: "عليك الاستمرار في تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، البطل دائما لا يكتفي بتحقيق هدف واحد، ولكن يهدف لتحقيق المزيد والمزيد وعدم الاكتفاء"، وأضاف أيمن طاهر خلال رسالته لعواد: " انتظر منك الكثير وأفضل شئ خلال الفترة المقبلة، وعليك مواصلة العمل والتدريب بكل قوة".

وفي نهاية الجلسة قدم محمد عواد التحية لمدربه مؤكدا له أنه سيبذل قصارى جهده ليكون على قدر المسؤولية دائما وثقة الجهاز الفني.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز المقرر لها باستاد القاهرة الدولي.