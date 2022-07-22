شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح لانتخابات المصرى وأبو على المرشح الوحيد على الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري أبوابها، فى تمام الخامسة مساءً، حيث لم يتقدم لمنصب رئيس مجلس الإدارة سوى كامل أبو علي، والذي من المقرر إعلان فوزه بالتزكية خلال الساعات المقبلة. وجاءت قائمة المرشحين كالتالي: رئيس : كامل حسن ابوعلى نائب الرئيس: رجب عبدالقادر محمد على الحسينى محمد إبراهيم محمد شعبان الخولى محمد عبد الفتاح توفيق أمين الصندوق: على محمد الجنيدى محمد السيد الفقى عاطف عبدالرحيم جادو العضوية: وائل رمضان بدوى عماد احمد البرشة ابو العزايم محمد سلامة احمد عصام شعبان ياسر يحيى على حسن ياسر السيد على سالم احمد محمد شملة محمد صالح مناع احمد الحسينى شحاته عضوية تحت السن: اسلام ابراهيم عطية احمد محمد الطحان محمد موسى طه رافت ايمن جبر هشام محمد معوض