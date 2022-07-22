شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: المشاركة فى الكونفدرالية بناء على ترتيب الدور الأول بموافقة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو اتحاد الكرة أن اختيار الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية للموسم المقبل جاء بناء على ترتيب الفرق الأربعة بعد انتهاء مباريات الدور الأول لدوري الموسم الجاري وهو ما تم إخطار الأندية به وعلى رأسهم النادي المصري الذي أرسل استفسار لاتحاد الكرة منذ أكثر من 45 يوما عن أسباب عدم اختياره للمشاركة في البطولة الكونفدرالية.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن هناك من يروج لبعض هذه القضايا وإثارة الراي العام ضد الجبلاية وبين الأندية كما حدث مسبقا بترويج شائعات بأن بيراميدز يحق له المشاركة في دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي وهو أمر مغاير للحقيقة وأنه تم الاتفاق مع الأندية على الأخذ بترتيب الفرق الأربعة صاحبة المراكز الأولى للمشاركة في البطولات الأفريقية وهي الزمالك و الأهلي لدوري أبطال افريقيا و بيراميدز وفيوتشر الكونفدرالية.

أضاف مسئولو اتحاد الكرة أنه يحق لكل اتحاد أهلي اختيار نظام الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا في حالة عدم انتهاء المسابقة و بالتالي تم الإتفاق مع الأندية على الترتيب بعد اكتمال مباريات الدور الأول للدورى.