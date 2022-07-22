شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المقاولون وغزل المحلة في الجولة 26 بالدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن محمد عودة المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة غزل المحلة في الجولة ٢٦ من غمر مسابقة الدوري العام، في اللقاء الذي يستضيفه استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

حسن شاهين في حراسة المرمى

رباعي خط الظهر: أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمود عزت، باسم علي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز، محمد مجلي، عبد الله ياسين، لويس إدوارد.

وفي الهجوم: أمادو نياص وعمر بسام.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

عمرو شعبان في حراسة المرمى، هاني عادل، هشام بلحة، أحمد الشيخ، خالد سامي، محمد بازوكا، مصطفى العش، معاذ الحناوي، عبده يحيى، أحمد النادري وعبد الرحمن أجويرو.