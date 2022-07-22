شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى وأوناجم فى طريقهم إلى كازابلانكا بعد الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر القاهرة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، متوجهان إلي كازابلانكا بعد الرحيل عن نادي الزمالك، بالاتفاق مع إدارة ناديهم.

وانتشرت صورة لبن شرقي وأوناجم مع كابتن الطائرة التي استقلوها في طريق عودتهم إلي المغرب، بعدما رحل الثنائي عن القلعة البيضاء، نظرًا لانتهاء عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

وقام الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بتصعيد 4 لاعبين من فريق "الأمل" للمشاركة في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك في التدريبات الجماعية كل من، ثنائي فريق 2003 وهما محمد كمال "أوماجا" وكريم عبدون، بجانب محمد خضري لاعب وسط فريق 2002، وحسام أشرف لاعب فريق 2001.

وجاء تصعيد رباعى فريق الأمل لصفوف الفريق الأول لتعويض رحيل المغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، الذان غادرا القاهرة صباح اليوم، بالاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء، نظرًا لانتهاء تعاقدهما بنهاية الموسم الجارى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز المقرر لها باستاد القاهرة الدولي.