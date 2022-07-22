شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الأهلي والزمالك يتعادلان فى مرات الفوز بقمة الكأس بـ 9 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الزمالك والأهلي في عدد مرات فوز كلا منهما على الآخر في نهائي كأس مصر على مر التاريخ برصيد 9 انتصارات لكل فريق وتعادلا في عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في مرمى الآخر برصيد 35 هدفاً.

وحقق نادي الزمالك بطولة كأس مصر، بعد الفوز على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين أمس على استاد القاهرة الدولي، حيث تقدم نادي الزمالك أولاً عن طريق أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثاني، ثم أحرز حسام حسن لاعب الأهلي هدف الفريق الأحمر في الشوط الثاني.

ويعد هذا التتويج هو الـ 28 في تاريخ القلعة البيضاء حيث جاءت ألقاب الزمالك في البطولة في المواسم التالية: 1922، 1932، 1935، 1938، 1941، 1943، 1944، 1952، 1955، 1957، 1958، 1959، 1960، 1962، 1975، 1977، 1979، 1988، 1999، 2002، 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018 ، 2019، 2021.

أما النادي الأهلي فتوقف رصيده عند اللقب 37 وجاءت في المواسم التالية: 1924، 1925، 1927، 1928، 1930، 1931، 1937، 1940، 1942، 1943، 1945، 1946، 1947، 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1958، 1961، 1966، 1978، 1981، 1983، 1984، 1985، 1989، 1991، 1992، 1993، 1996، 2001، 2003، 2006، 2007 ، 2017 ، 2020.

يذكر أن القطبين تقاسما اللقب المحلي في موسمي: 1942، و1957.