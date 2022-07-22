شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ألقاب تلخص مسيرة فيريرا مع الزمالك فى الولايتين الأولى والثانية بعد التتويج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أداء مميز يقدمه نادي الزمالك تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، والذي حصد أول ألقابه في ولايته الثانية مع الزمالك بالأمس بعد الفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر نسخة 2020، بهدفين مقابل هدف.

وقاد فيريرا نادى الزمالك فى 19 مباراة منذ توليه مسئولية الفريق فى مارس الماضي، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 3 مباريات أخرى.

وقاد فيريرا الفريق الأبيض في موسم 2014 / 2015 لتحقيق لقب الدورى المصري والكأس بعد الفوز على الأهلي، في النهائي بهدفي باسم مرسي مهاجم سيراميكا حاليا، قبل أن يودع الكونفدرالية الإفريقية من الدور نصف النهائي على يد النجم الساحلي التونسي ويخسر السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة 3-2.

ونجح البرتغالى فيريرا في جمع 10 نقاط في أول 4 جولات من الدوري موسم 2014 / 2015 قبل أن يغادر القلعة البيضاء بعد 41 مباراة، فاز في 28 منها وتعادل في 7 لقاءات وخسر 6.

وحقق نادي الزمالك بطولة كأس مصر، بعد الفوز على النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين أمس على استاد القاهرة الدولي، حيث تقدم نادي الزمالك أولاً عن طريق أحمد سيد زيزو، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثاني، ثم أحرز حسام حسن لاعب الأهلي هدف الفريق الأحمر في الشوط الثاني.

ويعد هذا التتويج هو الـ 28 في تاريخ القلعة البيضاء حيث جاءت ألقاب الزمالك في البطولة في المواسم التالية: 1922، 1932، 1935، 1938، 1941، 1943، 1944، 1952، 1955، 1957، 1958، 1959، 1960، 1962، 1975، 1977، 1979، 1988، 1999، 2002، 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018 ، 2019، 2021.

أما النادي الأهلي فتوقف رصيده عند اللقب 37 وجاءت في المواسم التالية: 1924، 1925، 1927، 1928، 1930، 1931، 1937، 1940، 1942، 1943، 1945، 1946، 1947، 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1958، 1961، 1966، 1978، 1981، 1983، 1984، 1985، 1989، 1991، 1992، 1993، 1996، 2001، 2003، 2006، 2007 ، 2017 ، 2020.

يذكر أن القطبين تقاسما اللقب المحلي في موسمي: 1942، و1957.