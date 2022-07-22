شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للسلة يشيد بالمنتخب المصرى.. وروى رانا: الأفضل لم يأتى بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط الاتحاد الدولي لكرة السلة الضوء على قائمة المنتخب الوطني الأول التي خاضت منافسات المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023 والتي حقق فيها الفراعنة الفوز في المباريات الثلاثة التي خاضها أمام السنغال وكينيا والكونغو الديمقراطية.

ونشر الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي تقريرًا يشيد فيه بأن قائمة منتخب مصر التي قدمت أداء مميز وحققت الفوز في المباريات الثلاثة في المرحلة الثانية من التصفيات جميعها من لاعبين بدأوا ممارسة كرة السلة داخل مصر ولعبوا للمنتخبات الوطنية للشباب من قبل.

وجاءت أبرز النقاط التي أبرزها الاتحاد الدولي في تقريره على النحو التالي:

"بإلقاء نظرة شاملة على قائمة منتخب مصر التي شاركت الأسبوع الماضي في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم، يتضح أن برامج كرة السلة للشباب هي أساس الفريق الأول، في الواقع يبدو أنه شرط أساسي للراغبين في اللعب لفريق مصر للرجال تمثيل منتخبات الشباب في البلاد"باستثناء يوسف شحاتة، الذي قضى معظم طفولته في الولايات المتحدة الأمريكية، يأتي اللاعبون الأحد عشر الآخرون من أندية محلية وشاركوا في برامج الاتحاد المصري لكرة السلة.

فيما يلي قائمة منتخب مصر التي شاركت في الشباك 3 من التصفيات الأفريقية:

"عمر عزب - إيهاب أمين - يوسف شوشة - عمرو الجندي - عمر هشام - عاصم مرعي - أنس أسامة - سيف سمير - يوسف شحاتة - خالد عبد الناصر - محمد أحمد جيزة - علي أحمد".

"مع وجود 11 لاعبًا من أصل 12 يلعبون حاليًا في الأندية المحلية - يلعب عاصم مرعي في كوريا الجنوبية - تضم القائمة الحالية لمصر 3 لاعبين سابقين في بطولة إفريقيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (إيهاب أمين وعلي أحمد وعمرو الجندي.

الاتحاد الدولي يسأل ويجيب.. "ما الذي يجعل مصر مميزة؟ العمل الجماعي هو الجواب"

"هذا فريق لعب معًا لسنوات وسنوات، سواء كان ذلك على مستوى الأندية أو المنتخب الوطني، وعندما ظهر اسم روي رانا بين المرشحين لتولي فريق الرجال ، بدا الأمر وكأنه خيار واضح ، بالنظر إلى التاريخ الكندي لتدريب برامج كرة السلة الدولية للشباب

"تحت قيادة رانا ، تلعب مصر نوعًا جديدًا من كرة السلة تأسست على دفاع قوي وحركة كرة استثنائية ، والتي لعبت دورًا كبيرًا فيما قدمه الفراعنة قبل المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم الشهر المقبل.

"محمد عبد الرحيم (جيزة) الذي عاش مسيرة ناجحة مع فرق الشباب المصري ظهر لأول مرة مع فريق الرجال في الإسكندرية الأسبوع الماضي.. لاحظت القاعدة أنه (في الفريق الأول عليك أن تكون منضبطًا)، "يجب أن تعرف دورك في الفريق، من الصعب جدًا أن تلعب على هذا المستوى ، لكن عندما تستمع إلى مدربك يصبح الأمر سهلاً للغاية".

وأوضح روي رانا: "كنا دفاعيين باستمرار طوال المباريات الثلاث، إنه أمر مثير، نحن نتحسن، بدأنا في تأسيس هوية، نحن غير راضين، هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به والأشياء التي يجب تحسينها ، لكننا سنستمتع بها لفترة وجيزة والاستعداد لها المرحلة المقبلة".

كما نقل الاتحاد الدولي تصريح المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة والذي أشار فيه، إلى أن "برنامج الشباب في أي بلد هو الأساس لمنتخب وطني قوي ومستدام، نحن بحاجة إلى التوازن بين الدوري الوطني التنافسي واللاعبين المحترفين في الدوريات الدولية، يتكون الفريق من لاعبين لعبوا لمنتخباتنا الوطنية الناشئين".

وأتم الاتحاد الدولي تقريره "تمتلك مصر برامج كرة سلة قوية ومتسقة وتشارك بانتظام في مسابقات الشباب الأفريقي على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية".