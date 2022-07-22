انتقادات حادة لسيد عبد الحفيظ بعد تجاهله الممر الشرفي للزمالك.. ومرتضى منصور: لولا مسئول كبير لكنت ضربته

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعرض سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، لانتقادات حادة، خلال الساعات الماضية، بعد تجاهله العبور إلى منصة استلام الميداليات الفضية لبطولة كأس مصر عبر الممر الشرفي الذي نظمه لاعبو الزمالك عقب نهاية اللقاء النهائي.

وتخطى عبد الحفيظ الممر الشرفي وسار وحيدا نحو منصة التتويج رغم أن باقي أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأحمر حرصوا على مصافحة لاعبي الزمالك أثناء مرورهم بالممر الشرفي.

ورفض عبد الحفيظ مصافحة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على منصة التتويج في ظل الحرب الكلامية التي دارت بينهما في فترات سابقة.

وهاجم مرتضى في تصريحات صحفية مدير الكرة بالأهلي لتجاهله مصافحته قائلا:" من سيد عبد الحفيظ كي يتجاهل مصافحتي؟".

وتابع: "أقسم بالله العظيم لو ممثل رئيس الجمهورية لم يكن بجانبي لكنت أوقعت سيد عبد الحفيظ على الأرض وضربته".

واختتم: "قلت لجمال علام يجب أن تتم محاسبة سيد عبد الحفيظ لأنه بني آدم غير طبيعي".

وفي سياق متصل، أكدت الجماهير أن تصرف سيد عبد الحفيظ، يثير التعصب والفتنة ولا يراعي الروح الرياضية، التي قدمها لاعبو الزمالك لتحية زملائهم في الأهلي أثناء تسلمهم الميدالية الفضية.

وحقق نادى الزمالك الفوز بثنائية مقابل هدف وحيد أمام نظيره الأهلى، الخميس، فى مباراة نهائى كأس مصر 2021.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل لصالح نادى الزمالك فى الدقيقة السادسة من عمر المباراة، مستقبلًا عرضية مميزة من سيف الدين الجزيرى.

وفى الدقيقة 30 من عمر المباراة، عزز إمام عاشور تقدم نادى الزمالك بثانى الأهداف فى شباك محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، لينتهى الشوط الأول بهذه النتيجة.

ونجح حسام حسن فى الشوط الثانى من عمر المباراة وتحديدًا الدقيقة 55، فى تسجيل هدف تقليص الفارق من خطأ فادح من دفاعات نادى الزمالك ليشعل أحداث المباراة.

وتوج نادى الزمالك بلقب بطولة كأس مصر للمرة الثامنة والعشرين فى تاريخه على حساب القلعة الحمراء.