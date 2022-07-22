شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشخيص إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الفحوصات الأولية التي خضع لها محمد شريف مهاجم الأهلي إصابته بمزق في العضلة الضامة بعد خروجه من مباراة القمة أمس بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وغادر محمد شريف مباراة الأمس التي فاز فيها الزمالك بهدفين لهدف بعد إصابته وشارك حسام حسن بدلاً منه في الدقيقة 20.

ويواجه محمد شريف شبح الغياب عن الأهلي فترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع ، ومن المقرر أن تتحدد مدة غياب اللاعب بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

ويبدأ الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، الاستعداد لمواجهة الجونة في بطولة الدوري بعد الخسارة بهدفين لهدف من الزمالك أمس في نهائي كأس مصر ، ويتدرب الأهلي في الخامسة من مساء اليوم بإستاد التتش تحت قيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز في بداية الأستعداد للجونة في المباراة التي ستجمعهما في السادسة والنصف من مساء بعد غد ، الأحد، بإستاد الأهلي والسلام.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.