شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الجلسة الأخيرة لعودة مع لاعبى المقاولون قبل مواجهة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد عودة المدير الفني للاعبي المقاولون العرب، جلسة أخيرة مع لاعبي الفريق استعداداً للقاء المرتقب لذئاب الجبل أمام غزل المحلة، والمقرر إقامته في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام.

وشدد عودة على اللاعبين بضرورة حصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم خاصة بعد نتيجة مباراة الأمس في بداية الجولة 26 والتي جمعت الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، وهو ما أدى إلى تراجع المقاولون مركزاً بالدوري ليحتل المركز الـ 17 وقبل الأخير.

وأكد مدرب المقاولون على أن مباراة اليوم لا تحتمل أي أخطاء فردية مشدداً على أهمية تقارب الخطوط والقيام بالأدوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، تجديد الثقة فى محمد عودة المدير الفني للفريق وكامل الجهاز الفني، وذلك بعد الخسارة من سيراميكا بالجولة 25 بهدف نظيف.

وتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 20 في المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدوري العام، بعد الخسارة أمام سيراميكا بالجولة الماضية، ويتبقى لذئاب الجبل 10 مباريات بالمسابقة المحلية، في حال الفوز بها جميعاً يصل للنقطة 50، إلا أن هذه النقطة غير كفاية لذئاب الجبل للبقاء في الدوري العام.