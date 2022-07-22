شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص ميكسوني لحسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم ،الجمعة، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق سواء اليوم أو خلال اليومين المقبلين بعدما تماثل للشفاء من الإصابة الأخيرة.

وتعرض ميكيسوني لإصابة فى الرباط الداخلي للركبة أوائل مايو الماضي ، وواصل اللاعب الموزمبيقي تنفيذ برنامجه التأهيلى خلال الأيام الماضية للتخلص من إصابته الأخيرة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة.

في توقيت سابق ، قال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن حالة ميكيسوني فى تحسن مستمر، وأنه سيُنهى برنامجه العلاجى فى غضون أيام، وينتظم بعدها فى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

ويبدأ الأهلي مساء اليوم، الجمعة، الاستعداد لمواجهة الجونة المقرر لها في السادسة والنصف من مساء بعد غداً ، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ26 لبطولة الدوري الممتاز.