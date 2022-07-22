شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك ببقاء الجزيرى عقب تألقه ويرفض رحيله في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفض الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا رحيل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تألق المهاجم التونسي واصبح أحد الأسلحة الخطيرة في صفوف الزمالك خلال المباريات الماضية التي شارك فيها.

وكان سيف الجزيري قد طلب منذ فترة الموافقة علي رحيله في الصيف لرغبته في خوض تجربة احتراف جديدة في ظل عدم اعتماد فيريرا عليه في تلك الفترة، الا انه مع مشاركته في المباريات ودخوله في حسابات فيريرا بدأ المهاجم في التراجع عن فكرة الرحيل، كما تمسك فيريرا ببقاءه في الموسم المقبل.

من ناحية أخرى طلب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك من اللاعبين إغلاق صفحة نهائي كأس مصر التى أقيمت أمس أمام الأهلي ، والعودة من جديد للتجهيز للقاء سموحه بالدورى في الجولة الـ26 للدورى وضرورة تحقيق الفوز لمواصلة تصدر المسابقة .

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 54 نقطة بعد مرور 25 أسبوع ، ويحاول فيريرا مواصلة الإنتصارات من أجل الضغط على المنافسين والإبتعاد بصدارة الترتيب بعد تعثر المنافسين تباعا .

على صعيد أخر يجهز مسئولو الزمالك شكوى رسمية للفيفا ضد الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم الفريق الهارب من بداية الشهر الجارى والذى فشل مسئولو النادى في التواصل معه بعد رحيله وسفره خارج البلاد بداعى انتهاء عقده مع النادى بنهاية الشهر الماضى .

ورغم تواصل إدارة الزمالك مع نبيل أبو زيد وكيل أعمال اللاعب إلا أن الأخير رفض تماما العودة بحجة أنه لن يشارك مع الفريق بعد اعتماد فيريرا على عدد معين من اللاعبين وعدم حاجته لمجهودات اللاعب الفنية .

ويفاضل حاليا الفيل الإيفوارى بين أكثر من عرض محلى على أمل المشاركة معه خلال الموسم المقبل على رأسهم الإتحاد السكندرى وسيراميكا والبنك الأهلى والذين طلبوا التعاقد مع اللاعب أكثر من مرة .