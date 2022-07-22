شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطير للبرتغال ويعود أول أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر جهاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا القاهرة ، اليوم الجمعة ، عائدا للبرتغال بعد متابعته مباراة نهائي كأس مصر التي توج بها فريق الزمالك على حساب النادي الاهلي بنتيجة 2/1 ، على أن يعود المدير الفني للقاهرة أول أغسطس المقبل لحضور مباريات الدوري ومتابعة الفرق .

ويحصل فريق الزمالك على مليون و 500 ألف جنيه مكافأة اتحاد الكرة ، بعد الفوز ببطولة كأس مصر موسم 2020 _2021 على حساب الأهلي.

وحقق الزمالك الفوز أمس على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في مباراة نهائي كأس مصر للموسم الماضي التي أقيمت بإستاد القاهرة.

وأعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز ببطولة كأس مصر للموسم الماضي على حساب الأهلي بعد الفوز في المباراة النهائية.

وأضاف فيريرا في المؤتمر الصحفي قائلا: "كان هناك ثلاث فرق في المباراة الأهلي والزمالك والتحكيم، الأهلي أعجبني مستواه، والزمالك كان رائعا، في حين لم يعجبنى أداء الحكام، الزمالك نال إنذارين في أول 5 دقائق من المباراة وتسبب ذلك في توتر اللاعبين".

وتابع: "الكأس في كل دول العالم بمثابة الاحتفالية لكل دول العالم، وهي منافسة مهمة، وتكون أحيانا فرصة لفرق صغيرة للفوز بها، ولا بد من وضع نظام ثابت لكل البطولات"، موضحا أنه كان لا بد من اختيار حكم مصري لإدارة المباراة، والحكام الأجانب لم يظهروا بالمستوى المطلوب اليوم، ولماذا يتم الاستعانة بحكام أجانب في نهائي الكأس وكان يجب أن يكون الحكم مصريا".

وأوضح أن الزمالك قدم الشوط الأول بصورة متميزة، في حين أن الأهلي كان أفضل في الشوط الثاني، وكان لديه لاعبون أكثر من الزمالك وليس أفضل.

وأضاف أن النتيجة في مباراة نهائي الكأس كان من الممكن أن تكون سيئة للأهلي إذا استغل لاعبو الزمالك الفرص التي سنحت لهم، واعترف المدير الفني بارتكابه أخطاء في المباراة، ويرى أنه أدار التغييرت بصورة خاطئة، ولم يستغل الثلاث توقفات في إجراء 5 تغييرات ودفع فقط بثلاثة لاعبين، موضحا أن إصابة أحمد فتوح تسببت في إرباك حساباته لأنه لم يستطع وقتها إجراء أكثر من تغيير بسبب الحفاظ على أداء الفريق.