شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباريات الجولة 26 لبطولة الدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم ،الجمعة، 3 مباريات في بطولة الدوري الممتاز بعد إفتتاح الجولة الـ26 للبطولة أمس الخميس بمباراة إيسترن كومبانى مع الاتحاد السكندري باستاد بتروسبورت التى أنتهت بالتعادل 2/2.

ونرصد في السطور التالية ، كل ما يتعلق بمباريات اليوم في الدوري الممتاز:

س: ما هي مباريات اليوم في الدوري الممتاز؟

ج: تقام اليوم ، ثلاث مباريات ، كالتالي: المقاولون العرب & غزل المحلة..6.30 مساء على ستاد المقاولون العرب وسيراميكا & المصرى البورسعيدى..6.30 مساءاً على ستاد برج العرب وانبى & فاركو..9 مساءاً على ستاد بتروسبورت

س:ما هو ترتيب جدول الدوري الممتاز ؟

ج: يحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

س: ما هي القنوات الناقلة لمباريات اليوم؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: ماذا عن حكام مباريات اليوم في الدوري؟

ج:يُدير مباراة المصري وسيراميكا ، كلاً من ، وليد عبد الرازق حكمًا للساحة، ومعه كل من أحمد الفار وماجد المليجي كمساعدين، بالإضافة إلى أحمد جمال حكمًا رابعًا، فيما يتولى السيد شعبان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله عمرو عايد.

وأسندت اللجنة مباراة إنبي وفاركو للحكم محمد سلامة ويعاونه هشام طلب والسيد حسن، ومحمد الدسوقي حكما رابعا، وعلاء صبري حكم فيديو وعمرو عابدين حكم فيديو مساعد.

فيما جاء طاقم حكام مباراة المقاولون والمحلة من محمود بسيوني حكما للساحة، ومحمد لطفي وإسلام ابو العطا مساعدين وسامح حسين حكم فيديو، وحسني سلطان حكم فيديو مساعد.