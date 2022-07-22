شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مدة غياب محمد شريف عن الأهلى بعد الإصابة فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمد شريف مهاجم النادى الاهلى للأشعة اليوم الجمعة لتحديد إصابته التى تعرض لها فى مباراة الزمالك بنهائى كأس مصر وإستدعت تغييره فى الدقيقة 25 من المباراة والدفع بزميله حسام حسن مهاجم الفريق الذى تجح فى تسجيل هدف رغم خسارة المارد الاحمر بهدفين .

ومن المقرر أن تحدد الاشعة مدة غياب محمد شريف عن الاهلى الذى يبدأ اليوم الجمعة التحضير لمباراته ضد الجونة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري، وهي المباراة التي يرغب خلالها الفريق الأحمر في تصحيح مساره بالمسابقة المحلية والعودة لسكة الانتصارات من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على استعادة درع الدوري في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفني للأهلي برنامج التحضير لمباراة الجونة من خلال خوض تدريبات استشفائية للاعبين الذين خاضوا مباراة الزمالك أمس الخميس في نهائي كأس مصر، على أن تؤدي باقي المجموعة تدريبات قوية ضمن التحضير لمواجهة الفريق الساحلي بالدوري.