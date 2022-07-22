شكرا لقرائتكم خبر عن اوناجم يغادر القاهرة عقب جمع متعلقاته من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر المغربي محمد اوناجم لاعب الزمالك، القاهرة منذ قليل عقب جمع متعلقاته كاملة من النادي، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وتم الاتفاق بين الزمالك واللاعب علي عدم تجديد تعاقده.

كما غادر مواطنه المغربي اشرف بن شرقي لاعب الزمالك ، القاهرة صباح اليوم عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك ومشاركته في مباراة نهائي كأس مصر التي أقيمت امس امام الأهلي.

واعلن المغربي أشرف بن شرقي جناح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك رحيله رسميا عن القلعة البيضاء بعدما توج ببطولة كأس مصر علي حساب الأهلي، وكتب بن شرقي عبر حسابه الشخصي علي انستجرام: شكر الزمالك.. شكرا إدارة الزمالك.. شكرا لاعبى الزمالك.. شكرا لكل الأطر الفنية والطبية وكل من عملت معهم.. شكرا كثيرا جمهور الزمالك.

من جانبه أعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، عن سعادته بالفوز ببطولة كأس مصر للموسم الماضي على حساب الأهلي بعد الفوز في المباراة النهائية.

وأضاف فيريرا في المؤتمر الصحفي قائلا: "كان هناك ثلاث فرق في المباراة الأهلي والزمالك والتحكيم، الأهلي عجبني مستواه، والزمالك كان رائعا، في حين لم يعجبنى أداء الحكام، الزمالك نال إنذارين في أول 5 دقائق من المباراة وتسبب ذلك في توتر اللاعبين".

وتابع: "الكأس في كل دول العالم بمثابة الاحتفالية لكل دول العالم، وهي منافسة مهمة، وتكون أحيانا فرصة لفرق صغيرة للفوز بها، ولا بد من وضع نظام ثابت لكل البطولات"، موضحا أنه كان لا بد من اختيار حكم مصري لإدارة المباراة، والحكام الأجانب لم يظهروا بالمستوى المطلوب اليوم، ولماذا يتم الاستعانة بحكام أجانب في نهائي الكأس وكان يجب أن يكون الحكم مصريا".

وأوضح أن الزمالك قدم الشوط الأول بصورة متميزة، في حين أن الأهلي كان أفضل في الشوط الثاني، وكان لديه لاعبون أكثر من الزمالك وليس أفضل.