شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يرفع شعار تثبيت تشكيل الاسماعيلى ونصر بديلا لهاشم أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حمزة الجمل المدير الفني للنادى الاسماعيلى على الدفع بنفس تشكيل مباراة فيوتشر في لقاء بيراميدز المقرر له مساء الاحد على ستاد الإسماعيلية ، ويرغب الجمل في تثبيت تشكيل الدراويش خلال الفترة المقبلة للحفاظ على وتيرة الانتصارات التي تحققت بالفترة الماضية.

تأكد غياب محمد هاشم، قلب دفاع الفريق ، عن مواجهة بيراميدز وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء، واستقر حمزة الجمل على الدفع بالصاعد محمد نصر بدلا منه ، ونال محمد هاشم البطاقة الصفراء الثالثة هذا الموسم خلال مشاركته فى مباراة فيوتشر ليتأكد غيابه عن اللقاء المقبل.

وواصل الدراويش مسيرة الانتصارات بحصد الفوز الثاني على التوالي أمام فيوتشر بنتيجة هدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 27