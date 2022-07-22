بعد فوز الزمالك بالكأس.. مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التحية لجماهير الأهلي، قائلا "هارد لك لجماهير الأحمر على الخسارة، هي جماهير محترمة وعظيمة".

وقال منصور، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، عقب المباراة، "أشعر بالسعادة ليس فقط بسبب البطولة، وإنما بسبب فرحة الجماهير، سواء المتواجدة في المدرجات، أو الملايين في مصر والعالم العربي وأفريقيا وأوروبا وأمريكا، فجماهير الزمالك في كل مكان في العالم".

وتابع مرتضى:" "أشكر الله، البطولة جاءت بعد دعم كبير من الجماهير، وبقيادة مدرب محترم هو جيسفالدو فيريرا ومساعديه المصريين، إضافة إلى أمير مرتضى منصور، ولاعبين رجال، المجموعة متجانسة".

وعن تراجع أداء الزمالك في الشوط الثاني، رد رئيس القلعة البيضاء "لا تسألوني عن الأداء في الشوط الثاني، المهم النتيجة النهائية، هذا تكتيك من المدرب، "هديت حيلك" في الشوط الأول، ثم "ريحت" في الشوط الثاني".

وحقق نادى الزمالك الفوز بثنائية مقابل هدف وحيد أمام نظيره الأهلى، الخميس، فى مباراة نهائى كأس مصر 2021.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل لصالح نادى الزمالك فى الدقيقة السادسة من عمر المباراة، مستقبلًا عرضية مميزة من سيف الدين الجزيرى.

وفى الدقيقة 30 من عمر المباراة، عزز إمام عاشور تقدم نادى الزمالك بثانى الأهداف فى شباك محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، لينتهى الشوط الأول بهذه النتيجة.

ونجح حسام حسن فى الشوط الثانى من عمر المباراة وتحديدًا الدقيقة 55، فى تسجيل هدف تقليص الفارق من خطأ فادح من دفاعات نادى الزمالك ليشعل أحداث المباراة.

وتوج نادى الزمالك بلقب بطولة كأس مصر للمرة الثامنة والعشرين فى تاريخه على حساب القلعة الحمراء.