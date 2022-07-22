بعد خسارة الكأس.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لمحمد الشناوي

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة لحارس الأهلي محمد الشناوي، بعد الخسارة من نادي الزمالك في نهائي كأس مصر بهدفين مقابل هدف

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "ألف مبروك للكابتن الشناوي جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا، رغم تعكر صفوها بسبب مباراة الكأس، مفارقة درامية".

وحقق نادى الزمالك الفوز بثنائية مقابل هدف وحيد أمام نظيره الأهلى، الخميس، فى مباراة نهائى كأس مصر 2021.

وافتتح أحمد سيد زيزو التسجيل لصالح نادى الزمالك فى الدقيقة السادسة من عمر المباراة، مستقبلًا عرضية مميزة من سيف الدين الجزيرى.

وفى الدقيقة 30 من عمر المباراة، عزز إمام عاشور تقدم نادى الزمالك بثانى الأهداف فى شباك محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، لينتهى الشوط الأول بهذه النتيجة.

ونجح حسام حسن فى الشوط الثانى من عمر المباراة وتحديدًا الدقيقة 55، فى تسجيل هدف تقليص الفارق من خطأ فادح من دفاعات نادى الزمالك ليشعل أحداث المباراة.

وتوج نادى الزمالك بلقب بطولة كأس مصر للمرة الثامنة والعشرين فى تاريخه على حساب القلعة الحمراء.