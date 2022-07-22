شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يبحث عن الفوز الخامس مع المصرى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات السادسة والنصف مساءً، يدخل النادي المصري بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق، تحدياً قوياً، عندما يصطدم بنظيره سيراميكا في الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية، حيث كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقاد حسام حسن المصرى في 6 مباريات، اثنان في كأس مصر و4 في الدورى العام، حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين، حيث سجل الفريق تحت قيادته 6 أهداف واستقبل هدفا، وحافظ على نظافة الشباك في 5 مباريات.

بدأ حسام حسن عودته مع المصرى أمام المنصورة في كأس مصر والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الجونة بهدف نظيف، ثم الفوز على مصر المقاصة بهدفين نظيفين في الدورى، ثم الإطاحة بقريق إيسترن كومبانى من دور الـ16 من كأس مصر بهدف نظيف، قبل أن يتعادل سلبياً في آخر جولتين بالدوري العام أمام فاركو ثم الاتحاد السكندري.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 6 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وتلقى الهزيمة في 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.