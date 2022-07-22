شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يتأهل لنهائى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب الجودو فى التأهل إلى نهائي البطولة الافريقية التى تقام بنيروبى بعد الفوز على نظيره منتخب جنوب افريقيا 4/0 ، ليتأهل إلي نهائي بطولة افريقيا للجودو فرق مختلطه للناشئات والناشئين .

ومن المقرر ان يلتقى المنتخبين مع منتخب انجولا فى النهائي خلال اليوم، توج المنتخب الوطنى للجودو بكأس البطولة الأفريقية للناشئين، المقامة حاليا فى العاصمة الكينية نيروبي، بعد حصد 13 ميدالية متنوعة.

وجاءت ميداليات منتخب مصر بواقع 10 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، ليحتل المركز الأول فى الترتيب العام للبطولة بفارق كبير عن أقرب منافسي