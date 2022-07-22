شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. عبدالرحمن شعلان أسطورة السومو: بحب ورق العنب وكان نفسى أكون بحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو عبد الرحمن شعلان أسطورة السومو ، واول محترف مصرى فى اليابان

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن السومو؟

مشاهدة الأفلام و دخول المطبخ بالإضافة إلى الجيم

هل تحب دخول المطبخ ؟

جدا، وبحب ابدع فيه مثل السومو جدا

ما الأكلة التى تفضلها؟

المنبار وورق العنب والمكرونة البشاميل

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

كريم عبد العزيز وهنيدى ومكى

من مطربك المفضل ؟

الكينج محمد منير

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

ابراهيم سعيد ومحمد صلاح

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

اتمنى اكون بحار، وحتى الآن نفسى الف العالم كله بمركب صغيرة

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

كريم عبد العزيز وأحمد مكى

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال لان الفورمال بيخنقنى