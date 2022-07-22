شكرا لقرائتكم خبر عن ندا مجدى تحقق الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف بكولومبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت السباحة ندا مجدي أبو مسلم إنجاز كبير خلال فاعليات بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار والتى تقام حاليا بكولومبيا بحصولها على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق ١٥٠٠ متر محققة رقم مصري وعربى جديد.

وقد أعرب سامح الشاذلي عن سعادته بهذه الميدالية المستحقة للسباحة العالمية والفراشة المصرية وإهداء هذه الميدالية لمعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وكل القائمين على الرياضة المصرية .

كما حققت السباحة جميلة علي صابر المركز الرابع فى نفس السباق وقد أعلن الشاذلي رئيس الاتحاد المصري والعربي للغوص والانقاذ وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للغوص ورئيس البعثة المصرية عن مفاجأة جديدة وهو إسناد تنظيم بطولة العالم للسباحة بالزعانف بمصر نهاية شهر يونيه ٢٠٢٣ ومن المقرر تنظيمها بالعاصمة الإدارية الجديدة.