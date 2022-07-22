شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سلاح الشيش للرجال يفوز على أوكرانيا ويتأهل لدور الـ 8 ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال لدور الـ 8 من منافسات الفرق ببطولة العالم للمبارزة المقامة في مصر في الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر .

واستطاع منتخب مصر لسلاح الشيش الفوز على منتخب اوكرانيا بنتيجة 45-25 بدور ال16 ليتأهل الي دور الـ 8 ، وكان الفريق المصري قد نجح في اكتساح نظيره الأسترالي بنتيجة 45-26 بدور الـ32 في منافسات الفرق.

وبذلك يتأهل فراعنة سلاح الشيش لمواجهة الفائز من اليابان وبريطانيا في تمام الحادية عشر صباح الغد بدور الـ8، ويمثل منتخب مصر لسلاح الشيش كلا من علاء الدين أبوالقاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

ويقود منتخب مصر لسلاح الشيش فنيا كل من الدكتور اشرف مسعد، وكابتن مؤمن مجدي وكابتن مصطفي نهاد بالإضافة إلى كابتن ماهر حمزة مدرب محمد حمزة، وفاليريو اسبرومونتي مدرب علاء ابو القاسم، يذكر أن منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال قد نجح في حصد المركز الثامن بدورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت في طوكيو العام الماضي.