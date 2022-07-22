شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ مساء اليوم الاستعداد لمواجهة الجونة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم ،الجمعة، الاستعداد لمواجهة الجونة في بطولة الدوري بعد الخسارة بهدفين لهدف من الزمالك أمس في نهائي كأس مصر.

ويتدرب الأهلي في الخامسة من مساء اليوم بإستاد التتش تحت قيادة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز في بداية الأستعداد للجونة في المباراة التي ستجمعهما في السادسة والنصف من مساء بعد غد ، الأحد، بإستاد الأهلي والسلام.

ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

الزمالك 57 نقطة من 25 مباراة

بيراميدز 53 نقطة من 25 مباراة

الأهلى 48 نقطة من 23 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 25 مباراة

سموحة 39 نقطة من 25مباراة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والجونة

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والجونة فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.