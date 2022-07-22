شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يعلن 10 قواعد قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عمر البرلسي، 10 قواعد لتنظيم مسابقات الدوري المحلي الجديد والمقرر انطلاقه مطلع أغسطس المقبل.

وجاءت القواعد التي حددتها لجنة المسابقات كالتالي:

تلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد.

يتم ترتيب اللاعبين واللاعبات داخل الملعب طبقا لآخر تصنيف محلي.

يحق للنادي اشراك أي لاعب في المباراة بشرط أن يكون مسجلا بإسم النادي في الاتحاد وألا يكون تعدى المرحلة المشارك فيه يوم 1 يوليو 2022.

ضرورة حضور وتسجيل جميع اللاعبين واللاعبات بواسطة المدير الفني أو الإداري للفريق قبل موعد مباراة المرحلة السنية بـ 15 دقيقة، وفي حالة عدم تواجد أي لاعب في وقت بداية المباراة يعتبر منسحبا ويعاد تصنيف لاعبي الفريق قبل بداية المباريات.

تلتزم جميع الفرق بارتدء تيشرتات موحدة مكتوب عليها اسم النادي.

ترتيب المباريات يكون طبقا لعدد الملاعب المحددة من قبل لجنة المسابقات بالترتيب الآتي: ناشئات 11 سنة، ناشئين 11 سنة، ناشئين 13 سنة، ناشئات 13 سنة، ناشئين 15 سنة، ناشئات 17 سنة، ناشئين 17 سنة، ناشئات 19 سنة، ناشئين 19 سنة، رواد.

تلعب جميع المباريات من خمس أشواط، وتلعب كل مرحلة على ملعب واحد بالتوالي بالترتيب التالي: الناشئين والناشئات: 3، 1، 2.

الرواد: 5، 3، 1، 2، 4.

يحصل الفريق الفائز على 3 نقاط والفريق المهزوم على نقطة واحدة والفريق المنسحب لا يحصل على أي نقاط وتشطب جميع نتائجه.

في حالة تساوي النقاط يتم الرجوع إلى نتيجة اللقاء المباشر بين الأندية ثم فارق المباريات ثم إلى فارق الأشواط، ثم إلى فارق النقاط.

حفاظا على مبادئ تكافؤ الفرص واللعب النظيف، اللاعبون مطالبون ببذل أقصى جهد في المباريات وسوف يتم توقيع عقوبات على اللاعب والفريق في حالة التخاذل أو التهاون المتعمد أو في حالة المشاركة بإصابة قبل المباراة تمنعه من الأداء الجيد.