شكرا لقرائتكم خبر عن سباحو مصر يواصلون تصدرهم للبطولة العربية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل لاعبو منتخبنا الوطنى للسباحة القصيرة تألقهم فى اليوم الثانى لفاعليات البطولة العربية التى تستضيفها مدينة وهران الجزائرية ، حيث حقق أبطال مصر 12 ميدالية متنوعة بواقع ست ميداليات ذهبية ، وثلاث فضية ، ومثلها برونزية ، ليرتفع رصيد منتخبنا إلى 25 ميدالية متنوعة ، يتصدر بها قمة الترتيب العام حتى الآن ، بواقع عشر ميداليات ذهبية وثمانى ميداليات فضية ، وسبع ميداليات برونزية ،

فاز بالميداليات الست الذهبية فى اليوم الثانى للبطولة السباحين

مروان القماش فى سباق 200 متر حرة ،

وعبد الرحمن سامح فى سباق 50 متر فراشة "رجال" ، وفريدة عثمان فى سباق 50 متر فراشة "أنسات"،

ومحمد عيسوي فى سباق 50 متر صدر "رجال", وهيدي حمودة فى سباق 50 متر صدر "أنسات",

ومنتخب مصر للسيدات فى سباق تتابع 4*100متر "متنوع" .

وحقق الميداليات الفضية الثلاث السباحين ياسين الشماع فى سباق 200 متر حرة ، وسارة السماني فى سباق 50 متر فراشه ، ومنتخب مصر للرجال فى سباق 4*100متر متنوع .

وحصل على البرونزيات الثلاث روان الدماطي فى سباق 400 متر متنوع،

وكريم مجدي فى سباق 400 متر متنوع ،

ويوسف رمضان فى سباق 50 متر فراشة .

عقد المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسباحة ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية فور وصوله إلى مدينة وهران أمس إجتماعا سريعا مع السباحين وأعضاء الجهازين الفنى والإداري قبل بدء المنافسات طالبهم بمزيد من الجهد والعرق لحصد أكبر عدد من الميداليات، وخاصة الذهبية للحفاظ على صدارة الترتيب العام للبطولة والفوز باللقب ، رغم قوة المنافسة من دول الشمال الأفريقى ، وكان لاجتماع إدريس مع أفراد البعثة مفعول السحر على السباحين والسباحات فى الحصول على 12 ميدالية متنوعة فى اليوم الثانى للبطولة.



أبطال سباحة مصر



ابطال مصر



بطلة مصر في السباحة



فريدة عثمان